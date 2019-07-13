Житель Екатеринбурга Евгений Старцев стал первым фигурантом дела о снесенном во время протестов против храма заборе

Его подозревают в умышленном повреждении чужого имущества, пишет местное интернет-издание Znak. Из материалов дела следует, что ООО «Храм Святой Екатерины» оценило ущерб почти в миллион рублей. Уголовное дело было возбуждено еще 17 мая, но до сих пор в нем не было фигурантов. Кроме того, по факту протестов в сквере также было возбуждено уголовное дело по статье об организации массовых беспорядков. Накануне у трех человек прошли обыски.