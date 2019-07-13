Всероссийскую акцию протеста проводит сегодня КПРФ

Митинги пройдут во многих городах, в том числе и в Москве. Их участники будут требовать соблюдения прав граждан, прекращения уголовного преследования коммунистов. Они также намерены поддержать политика и предпринимателя Павла Грудинина, который в прошлом году был кандидатом в президенты от коммунистов. По словам представителей КПРФ, сейчас у их соратника власти отбирают подмосковный совхоз имени Ленина. Также будут выступления против роста тарифов и реформ, которые проводит правительство.