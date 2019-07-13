Радиоактивные могильники на юге Москвы не угрожают живущим поблизости, утверждают эксперты предприятия «Радон»
Оно отвечает за утилизацию радиоактивных отходов. Специалисты говорят, что на участке за парком «Коломенское» обнаружены семь точек радиационного загрязнения. Землю оттуда вывозят на переработку и хранение, передает агентство ТАСС. Ранее экологи предупредили, что строительство Юго-Восточной хорды в Москве может пройти по территории, где находятся радиоактивные отходы. Это может грозить радиационным заражением всему городу, считают они. В Москомархитектуры уверяют, что стройка не затронет этот участок.