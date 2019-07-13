В Кремле отвергают подозрения в финансировании итальянской партии «Лига Севера»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал агентству ТАСС, что в Москве недоумевают по поводу шумихи вокруг публикации на эту тему. Ни одна политическая партия и ни один итальянский политик не получали от России деньги ни напрямую, ни через какие-либо сделки, добавил Песков. Американское издание BuzzFeed ранее писало, что один из соратников лидера «Лиги Севера» Джанлука Савоини якобы вел в Москве переговоры о льготных поставках нефти, которые принесли бы партии выгоду в десятки миллионов евро. Прокуратура Милана начала расследование по этому факту.