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02:03, 13 июля 2019

Турция заверяет США, что покупка российской системы ПВО не означает смены стратегической позиции страны

Накануне турецкий министр обороны Хулуси Акар обсудил с американским коллегой Марком Эспером начало поставок из России комплексов С-400. После чего Пентагон отложил на неопределенный срок брифинг для прессы по этому вопросу. Анкара настаивает, что покупка вооружений у Москвы продиктована необходимостью. Ранее Вашингтон приостановил поставки в Турцию истребителей F-35 и пригрозил санкциями, если республика не откажется от покупки российской системы ПВО.



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