Ответственность за массовую гибель пчел в российских регионах Россельхознадзор возложил на Минэкономразвития

Служба связывает происходящее с бесконтрольным использованием пестицидов. В ведомстве объяснили, что еще несколько лет назад у них забрали и никому не передали полномочия по контролю за производством, хранением, и применением химикатов в сельском хозяйстве. И эта инициатива принадлежала Минэкономики, подчеркнули в Россельхознадзоре. Сообщения о массовой гибели пчел поступали в этом году из Удмуртии, Марий Эл, Липецкой, Саратовской, Ульяновской, Курской областей, Алтайского края.