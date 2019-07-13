Махачкалинская полиция не стала возбуждать уголовного дела против автора Telegram-канала «Сталингулаг»

Минувшей весной у родственников Александра Горбунова проводили обыски. Силовики утверждали, что с телефона Горбунова поступил звонок о минировании объектов в Москве. Однако эта информация не подтвердилась, решение об отказе в возбуждении дела опубликовал глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Telegram-канал «Сталингулаг» является одним из самых популярных в России. В нем публикуются записи с критикой российских властей.