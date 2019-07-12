В Москве сегодня ограничено автодвижение из-за празднования дня транспорта

В торжественных мероприятиях, по расчетам мэрии, примут участие около 100 тысяч человек.

Перекрытий, к счастью, будет совсем немного. С полуночи ограничено движение по проспекту Сахарова и Чистопрудному бульвару, которые станут основными площадками праздника. Так, на бульваре с полудня можно будет увидеть парад старых трамваев. Их будет около двух десятков. На проспекте Сахарова весь день выставлены автобусы и троллейбусы разных лет.

Экскурсии запланированы в «Мосгортрансе», автобусных парках, в депо и едином диспетчерском центре «Аэрокспресса». Но участие в них только по предварительной записи.

Гостей ВДНХ ждет выставка ретротранспорта. Там же откроется зона детской анимации по безопасности дорожного движения. На Трубной площади обещают устроить тематический квест.

Празднование завершится ночным велофестивалем от Кремлевской набережной до Суворовской площади. Движение машин по части Бульварного кольца будет ограничено с девяти вечера.