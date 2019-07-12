В Кремле рассматривают планы по проведению парламентской реформы для сохранения власти нынешнего президента Путина

В Кремле рассматривают планы по проведению парламентской реформы для сохранения власти нынешнего президента Владимира Путина. Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, в администрации российского лидера изучают варианты, при которых Путин после 2024-го года останется во главе государства как руководитель правящей партии.

В администрации президента задумались о повышении доли депутатов-одномандатников в Госдуме с 50% до 75% ради для того, чтобы гарантировать сохранение Владимиром Путиным контроля над нижней палатой после очередных выборов в 2021-м. Таким образом в кремле рассчитывают сформировать провластное парламентское большинство в условиях снижения популярности «Единой России». Одномандатники смогут участвовать в выборах как самовыдвиженцы и составить там пропрезидентское большинство. Это в свою очередь помогло бы 66-летнему президенту сменить роль и возглавить правящую партию или стать руководителем кабинета министров с расширенными полномочиями. Ранее уже не раз описывались возможные сценарии транзита власти. По одной из версий,

Путин мог бы возглавить объединенное государство России и Белоруссии. Другой обсуждаемый вариант это передача властных полномочий Госсовету, который также может возглавить Путин. О том, что в Кремле готовятся к смене президента в 2024-м почти не говорят.

Даже без какой-либо реформы, описанной в публикации Bloomberg, на последних выборах в Госдуму «Единая Россия» получила рекордные 343 места.