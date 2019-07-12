Владельцем почти 140 миллионов рублей, похищенных сотрудниками ФСБ, оказался безработный москвич

Как рассказали РБк источники в правоохранительных органах, мужчина объяснил, что взял эти деньги в долг у знакомых. По словам потерпевшего, он решил обменять крупную сумму на доллары. Однако, когда подъехал к зданию банка «Металлург», его окружили люди, показавшие постановление ФСБ, забрали сумку и скрылись.

По последним данным, фигурантами дела являются 15 сотрудников спецслужбы. Семеро находятся под арестом, остальные скрываются.