Росгвардия может получить полномочия по охране маковых полей

Соответствующий проект опубликован на портале нормативных правовых актов. Согласно документу, ведомство на договорной основе будет сторожить посевы наркосодержащих растений, которые выращивают в медицинских, научных и учебных целях. Посевы, организованные для других целей, например пищевой промышленности, смогут охранять ЧОПы.

Подготовка новых правил связана с недавно принятым законом, разрешающим выращивать наркосодержащие растения в медицинских целях.