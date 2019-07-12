Французская полиция задержала около 40 человек во время разгона акции мигрантов у парижского Пантеона

Об этом говорится в твиттере столичных правоохранителей. Организаторы митинга, в свою очередь, в соцсетях обвинили силовиков в применении газа и чрезмерном насилии.

Как ранее написла газета «Паризьен», сотни бездомных, преимущественно выходцев из Африки, устроили акцию протеста у памятника архитектуры. Протестующие потребовали обеспечить их жильем и документами, а также выступили за освобождение таких же нелегалов из центров содержания под стражей.