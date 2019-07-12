В сенате США призвали ввести санкции в отношении Турции из-за покупки российских систем С-400

Помимо этого в обращении на имя президента предлагается исключить республику из программы поставок американских истребителей F-35.

Сегодня турецкое Минобороны опубликовало кадры о прибытии на военную базу первых элементов зенитно-ракетных систем. На них изображены несколько тягачей и транспортно-заряжающая машина. Поставки проходят в согласованном режиме, — сказал глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.

Турция станет первой и единственной страной в составе НАТО, использующей российскую зенитно-ракетную систему. США предпринимают активные попытки не допустить покупки С-400. Ранее Вашингтон предупреждал Анкару, что может отказать Турции в продаже новейших истребителей F35.