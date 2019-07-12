Подача газа на подмосковной ТЭЦ в Мытищах восстановлена

Как рассказал «Интерфаксу» представитель «Мосгаза» на трубопровод установили запорное устройство с дистанционным управлением. Специалисты также готовят вторую ветку, которую также оборудуют запором.

Пожар возле электростанции разгорелся накануне утром. По предварительным данным причиной могла стать изношенность трубы. В результате ЧП один человек погиб и не менее 13 пострадали. Ущерб компании, находящейся рядом с ТЭЦ, оценивают в 150 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности.