Минпромторг отменил тендер на организацию служебных командировок

Это следует из данных, опубликованных на сайте госзакупок. О причинах такого решения ничего не сообщается.

В конце прошлого месяца проект Baza, российское отделение Transparency International и «Новая газета» опубликовали расследование, в котором говорилось, что ведомство потратило на отели для своих сотрудников за рубежом около 20 миллионов рублей, а глава министерства Денис Мантуров жил в президентских люксах.

В Минпромторге в ответ сказали, что все командировки проверяла Счетная палата, а сам министр отметил, что в командировках приобретались те номера, которые на тот момент были свободны.