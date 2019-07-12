Правозащитный центр «Мемориал» признал ученого Виктора Кудрявцева политзаключенным

Об этом говорится на сайте организации. «Мемориал» называет предъявленные Кудрявцеву обвинения необоснованными и требует его освобождения.

75-летний сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения обвиняется в госизмене. По версии следствия, он отправил бельгийским коллегам секретные данные, которые можно использовать для создания нового оружия. Защита Ученого утверждает, что он не имел доступа к таким сведениям уже более 20 лет.