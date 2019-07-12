В АП по некоторым данным рассматривают планы по проведению парламентской реформы для сохранения власти Путина

Как пишет агентство Bloomberg, в Кремле изучают варианты, при которых нынешний российский лидер после 2024-го года останется во главе государства как руководитель правящей партии.

На Старой площади и в околокремлевских кабинетах, как утверждают источники Bloomberg, задумались о повышении доли депутатов-одномандатников в Госдуме. Их число от состава думы планируют довести до 75% и все ради для того, чтобы гарантировать сохранение Путину контроля над нижней палатой после очередных выборов в парламент в 2021-м. Таким образом в Кремле рассчитывают сформировать провластное парламентское большинство в условиях снижения популярности «Единой России». Одномандатники участвовали бы в выборах как самовыдвиженцы и сформировали пропрезидентское большинство. Место Путина в этой схеме – быть лидером правящей партии или возглавить кабинет, формируемый этой партией. При этом полномочия премьера были бы расширены за счет сокращения властных рычагов в руках президента. Ранее возможные сценарии транзита власти описывались уже не раз. По одной из версий, Путину прочат руководство объединенным государством России и Белоруссии. Другой обсуждаемый вариант это передача полномочий Госсовету, председательствовать в котором тоже мог бы остающийся вот уже 20 лет у власти Путин.

О том, что в 2024-м готовятся к смене президента традиционным для демократических режимов способом, по информации Bloomberg, в Кремле почти не говорят.