Атака террористов на отель в Сомали могла привести к многочисленным жертвам

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя полиции и города Кисмайо. Сегодня в здание, где в тот момент проходило совещание старейшин и парламентариев, ворвались вооруженные люди. Сейчас перестрелка между захватившими гостиницу боевиками и сотрудниками сил безопасности затихла, но полиция полагает, что нападавшие все еще находятся внутри. Из-за этого власти до сих пор не располагают сведениями о пострадавших и погибших, но сообщают, что внутри отеля было много людей.