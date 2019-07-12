Французский футболист Антуан Гризманн перешел из мадридского «Атлетико» в «Барселону»

Как сообщается на официальном сайте клуба, 28-летний нападающий за следующие пять сезонов получит 105 миллионов евро.

Гризманн считается одним из наиболее талантливых нападающих последнего десятилетия. Он чемпион мира и Европы в составе сборной Франции.

Ранее руководство «Атлетико» обвинило «Барселону» в неуважении, поскольку каталонцы вступили в переговоры со спортсменом еще в начале года, не поставив в известность его клуб. Чтобы оформить покупку, «Барселона» была вынуждена взять кредит в банке.