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21:03, 12 июля 2019

Конгресс США ограничил право Дональда Трампа начать войну с Ираном

По данным газеты The New York Times, голосование по соответствующей поправке было проведено при рассмотрении в палате представителей бюджета на следующий год. Таким образом законодатели высказались против использования госсредств для финансирования военных действий в отношении Тегерана, если только войну не объявит сам Конгресс.
Ранее Дональд Трамп говорил, что не нуждается в одобрении парламентариев для любых военных действий против Ирана.



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