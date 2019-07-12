Конгресс США ограничил право Дональда Трампа начать войну с Ираном

По данным газеты The New York Times, голосование по соответствующей поправке было проведено при рассмотрении в палате представителей бюджета на следующий год. Таким образом законодатели высказались против использования госсредств для финансирования военных действий в отношении Тегерана, если только войну не объявит сам Конгресс.

Ранее Дональд Трамп говорил, что не нуждается в одобрении парламентариев для любых военных действий против Ирана.