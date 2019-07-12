Владимир Зеленский поручил украинскому МИДу и Генпрокуратуре вернуть на родину Виталия Маркива

Сегодня суд в Италии приговорил бывшего бойца батальона Нацгвардии к 24-м годам тюрьмы. Мужчина был признан виновным по делу об убийстве в Донбассе итальянского репортера.

Фотокорреспондент Андреа Роккелли и журналист и переводчик Андрей Миронов погибли в результате минометного обстрела в 2014-м году в районе Славянска. Защита Маркива настаивает на том, что корреспонденты находились в зоне боевых действий без опознавательных знаков и стали жертвами перекрестного огня. Киев собирается обжаловать приговор.