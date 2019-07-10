Кремль, по некоторым данным, обсуждает парламентскую реформу для перехода Владимира Путина на пост премьера

Источники Bloomberg утверждают, что это позволит действующему президенту сохранить власть и после 2024-го года. Для этого предлагается вдвое уменьшить долю депутатов, избираемых по партийным спискам. Реформа якобы запланирована к парламентским выборам 2021-го года.

Подобные планы обсуждаются давно, но власти вряд ли пойдут на такие шаги, — такое мнение в эфире «Эха» высказал политолог Валерий Соловей.

Соловей добавил, что властям крайне невыгодно вносить в сложившуюся ситуацию дополнительный кризисный фактор.