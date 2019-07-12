В правительстве назвали справедливым требование Белоруссии повысить тариф на прокачку нефти

Как сказал вице-премьер Дмитрий Козак, Москва готова рассмотреть вопрос о постепенном выравнивании тарифов на транзит через соседнюю республику, но не до такой степени, которая была озвучена Минском. Речь идет о неком компромиссе. Козак намерен обсудить этот вопрос с белорусским коллегой уже завтра. Он подтвердил, что сейчас тарифы на прокачку сырья через Белоруссию ниже, чем в России, Украине и всей Европе.