В Европе заработал специальный механизм расчетов с Ираном

Как рассказал Интерфаксу высокопоставленный чиновник ЕС, в системе INSTEX проведены первые транзакции. Проект создан с целью оградить финансовые компании, сотрудничающие с Тегераном, от американских санкций. О его создании в начале года объявили Франция, Германия и Великобритания. Переговоры о подключении к механизму ведут Россия и ряд других стран.

США возобновили санкции против Ирана в прошлом году после выхода из соглашения по иранскому атому.