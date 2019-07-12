Рейтинг «Единой России» упал до минимума за последние 14 лет

ВЦИОМ начал публиковать данные о популярности партий только в 2006-го года. Сейчас, по данным социологической службы, рейтинг упал ниже 33% — именно столько россиян проголосовали бы за партию власти, если бы выборы прошли в следующее воскресенье. Об этом пишут «Ведомости». Именно с низкими рейтингами партии в Москве собеседники газеты в «Единой России» связали то, что на выборы в Мосгордуму члены фракции пошли самовыдвиженцами. Уточняется, что рейтинг резко снизился год назад, когда правительство объявило о повышении пенсионного возраста.