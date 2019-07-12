Суд Вильнюса запретил доступ к сайту агентства «Спутник Литва»

Поводом для блокировки стало обращение в местную Комиссию радио и телевидения, согласно которому агентство размещало на своем сайте публикации портала LRТ без его разрешения. Решение вступает в силу с завтрашнего дня, — сообщает пресс-служба регулятора.

В мае этого года шеф-редактор «Спутник Литва» Марат Касем был задержан в аэропорту Вильнюса с формулировкой «угроза национальной безопасности». Журналисту запретили въезд в страну сроком на 5 лет.