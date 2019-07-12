Журналиста и муниципального депутата Илью Азара оштрафовали на 20 тысяч рублей за акцию в поддержку Голунова

После задержания на него составили протокол об участии в акции, повлёкшей помехи в работе транспорта. Утверждалось, что он оказывал помехи полицейским и заблокировал работу сразу нескольких станций метро.

На несогласованном митинге 12 июня в Москве задержали более 500 человек. некоторым из них назначили штрафы, а Алексея Навального и его соратника Руслана Шаведдинова отправили под административный арест.