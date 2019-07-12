Министр труда США уходит в отставку на фоне скандала, касающегося миллиардера Джеффри Эпштейна

Министр труда США уходит в отставку на фоне скандала с обвинениями в торговле людьми, предъявленными финансисту Джеффри Эпштейну. О кадровом решении объявил американский президент Дональд Трамп.

Задержание американского миллиардера спустя более чем десятилетие после, казалось, затихшего скандала, привело к серьезным кадровым последствиям. Александр Акоста уходит в отставку. В 2007-м он занимал пост окружного прокурора во Флориде и помог Эпштейну избежать тюрьмы и заключить компенсационную сделку с жертвами миллиардера. Тому вновь, после появления новых потерпевших, предъявлены обвинения в торговле людьми и в растлении и принуждении несовершеннолетних к занятию проституцией. Теперь исполнять обязанности министра труда Соединенных Штатов будет нынешний заместитель Акосты, Патрик Пиццелла. Трамп сообщил журналистам об отставке Акосты в Белом доме перед поездкой в штат Висконсин. Акоста вышел на лужайку перед резиденцией американского лидера в Вашингтоне вместе с президентом, тот дал высокую оценку его деятельности на посту главы Минтруда. Ведомство Акоста возглавил в апреле 2017 года. Он был федеральным прокурором Южного округа с 2005 по 2009 год и курировал первое уголовное дело, открытое против Эпштейна. В результате заключенной тогда сделки, как утверждают оппоненты экс-министра, преступник отделался минимальным наказанием.

Сам Акоста, отвечая на критику в свой адрес, назвал преступления, совершенные Эпштейном, «чудовищными» и добавил, что он рад появлению новых свидетельств в деле о совращении малолетних. Эпштейн новые обвинения не признает.