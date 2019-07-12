Bloomberg: Кремль планирует изменить избирательное законодательство для Госдумы и сохранить у власти Путина

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что Кремль планирует изменить избирательное законодательство для Госдумы, чтобы сохранить у власти Владимира Путина. Такие планы действительно давно существуют, их разработка давно ведется совместно с президентом. Об этом «Эху Москвы» рассказал независимый политолог Дмитрий Орешкин.

Большинство специалистов понимают, что Путин не может оставить пост главы государства, но и продолжать править нынешней Россией он тоже не может. Следовательно, нужны кардинальные изменения в структуре государства, заключил Дмитрий Орешкин.