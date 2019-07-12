Грузинские виноделы перекрыли трассу из-за слов гендиректора телеканала «Рустави 2»

Они требуют извинений.

О том, что грузинские виноделы и фермеры собрались на акцию протеста у Гомборского перевала в Кахетии, сообщает телеканал Imedi.

Протестующие заблокировали трассу Гомбори — Телави и заявили, что слова гендиректора телеканала «Рустави 2» Николоза Гварамии о грузинских вине и минеральной воде оскорбительны. Протестующие также заявили о намерении отправиться к зданию телеканала.

Ранее журналист грузинского телеканала Георгий Габуния оскорбил российского президента в прямом эфире. Госдума РФ предлагала после этого ввести против страны санкции, но Путин посчитал, что делать этого не нужно. Именно на реакцию Путина и отреагировал гендиректор «Рустави 2». «Плевать я хотел и на «Боржоми» и на вино» — заявил Гварамия, добавив, что называть Путина хорошим ради того, чтобы ввозить эти товары в Россию, он не будет.