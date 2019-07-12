Авиакомпания «Ямал» не может эксплуатировать половину лайнеров «Сухой Суперджет 100» из своего авиапарка

Это связано с дефектами самолетов и плохим послепродажным сервисом со стороны производителя, — говорится в годовом отчете компании. Ранее в руководстве компании агентству Интерфакс говорили, что «Ямал» отказался от планов приобрести десять SSJ100 из-за высоких расходов на обслуживание.

Сообщения о дефектах в российских лайнерах начали массово появляться после трагедии в «Шереметьево». В начале мая самолет «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Мурманск, вернулся в столицу и совершил жесткую посадку. Погиб 41 человек.