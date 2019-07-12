Полиция Махачкалы отказалась возбуждать уголовное дело против автора Телеграм-канала «Сталингулаг»

Как рассказал глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, факт телефонного звонка с адреса Александра Горбунова о минировании объектов в Москве не подтвердился.

Автор публикует посты на тему российской политики. Он входит в тройку самых читаемых русскоязычных политических каналов. Горбунов вел соцсети анонимно, но раскрыл свое имя после обысков у родственников в апреле этого года. Полицейские сказали, что Горбунов якобы сообщал о бомбах, заложенных на столичных объектах.