Кремль отверг предположения о финансировании Россией итальянской партии «Лига»

Кремль отверг предположения, прозвучавшие в прессе, о финансировании Россией итальянской партии «Лига». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил недоумение шумихой, возникшей вокруг публикации американского сайта BuzzFeed.

Ранее лидер итальянской партии Маттео Сальвини, известный своими пророссийским настроем, также отрицал утверждения о подобном финансировании. На основании публикации прокуратура Милана начала расследование.