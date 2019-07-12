Сегодня матчем Арсенал – Динамо Москва открывается чемпионат России по футболу

Турнир пройдет на фоне усмирения аппетитов участников. Денег в российском футболе стали тратить на порядок меньше. 100 миллионов евро, которые заплатили когда–то за Халка и Витцеля теперь кажутся историей из авантюрного романа даже о питерском Зените. Клубы начали жить по средствам и экономить. Дискуссия об увеличении количества команд и, соответственно, матчей говорит о том, что ищутся возможности не получить деньги, а заработать. Именно поэтому сезон начинается без громких приобретений. Нельзя же таковыми считать малоизвестных игроков из чемпионатов Голландии, Греции и Германии. Тем не менее, даже в этом ряду, выделяется Краснодар, который серьезно укрепил центр поля.

Впрочем, это связано еще и с тем, что серьезные травмы получили сразу несколько футболистов этой зоны. Краснодар продемонстрировал самую целостную игру на турнире в Австрии, но как показывает зимний пример Спартака – это ни о чем не говорит. В фаворитах будут и действующий чемпион – Зенит, который никого не потерял и сделал несколько неплохих приобретений и Локомотив, уже обыгравший Зенит в матче за Суперкубок. Правда, Локо затеял тяжбу с вратарем сборной Гильерме, но это детали, хоть и неприятные. ЦСКА сохранил свою главную звезду Влашича, которого выкупили у Эвертона не без помощи Алишера Усманова. Команда, тем не менее, молода и нестабильна. Возможны варианты. Спартак расчистил состав, но на освободившиеся вакансии никто не пришел. Из тех , кто может подвинуть лидеров можно отметить воспрявшее Динамо и Сочи, который собрал всех свободных качественных игроков. В наиболее сложном положении Оренбург. Клуб потерял лидеров и никого не приобрел.

Первый тур чемпионата России по футболу закончится в понеделтьник матчем Локомотив – Рубин.