Турция получила от России первые компоненты противоракетной системы С-400

Эта сделка вызвала раздражение со стороны Белого дома и может привести к введению санкций против Анкары — пишут зарубежные издания.

О том, что поставки первых частей зенитного комплекса достигли турецкой территории, журналистам рассказало министерство национальной обороны, — пишет местная газета Hürriyet. В публикации отмечается, что ранее свою противоракетную систему Patriot Турции предлагали купить Штаты. Но Анкара от сделки отказалась и повернулась в сторону России. Это может грозить ей серьезным ухудшением отношений с США, — отмечается в публикациях целого ряда изданий.

The Washington Post, правда, пишет про путаницу в сигналах, которые поступают в Турцию из-за океана: с одной стороны, ранее госсекретарь США Майк Помпео предупреждал Турцию, что Штаты в таком случае откажутся от поставки ей истребителей последнего поколения F-35, а также введут санкции за сотрудничество с Москвой. С другой, президент Трамп публично поддержал главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сказав, что он не думает, что США введут против его страны санкции. Согласно закону, он не может не ввести их, если такое решение примет Конгресс, но в праве выбрать только самые незначительные и отложить их введение на полгода.

Газета отмечает ещё один слой конфликта: Турция является членом НАТО и именно руководство Альянса решает, какие системы должны стоять на вооружении у стран-членов (один из сенаторов-демократов даже назвал поведение Турции совсем несоюзническим). Правда, как сообщает китайское агентство Xinhua, в Анкаре утверждают, что покупка вооружения — это внутреннее дело страны и российский комплекс будет использоваться только турецкими военными — его не будут передавать под контроль НАТО.

Британская же The Guardian констатирует: отношения между Турцией и США продолжают ухудшаться и до истории с комплексом С-400, у стран возникли споры по будущему курдов в Сирии, задержанию американских дипломатов, а также расхождение позиций по политике в отношении Ближнего Востока. И это, скорее всего, нанесёт непоправимый урон турецкой экономике и так находящейся в кризисе, считают эксперты The Financial Times.

Стоимость сделки по поставке из России в Турцию двух комплексов С-400 составила 2,5 миллиарда долларов США.