Сторонники ИГ*, которые пытались устроить крушение «Сапсана», получили от 15 до 21 года лишения свободы

Сторонники террористической организации «Исламское государство»*, которые пытались устроить крушение «Сапсана», получили от 15 до 21 года лишения свободы.

Московский окружной военный суд вынес приговор семерым членам запрещённой в России группировки «Исламское государство». Все они – уроженцы Таджикистана. Ещё два года назад, проживая в Петербурге, они, по данным следствия, запланировали теракт в знак протеста против вооруженной операции российских войск в Сирии. Летом 2017 года они установили металлическую конструкцию на пути следования скоростного поезда «Сапсан», который курсирует между Москвой и Петербургом. В итоге, протаранив препятствие, поезд повредил пять вагонов, однако с пути так и не сошёл. Обошлось даже без пострадавших. Помимо этого, обвиняемые также собирались устроить взрыв, но реализовать свои планы уже не смогли. В РЖД ущерб от действий террористов оценили в 55 миллионов рублей.

Один из подсудимых полностью признал вину, ещё один – лишь частично. Остальные пять человек отрицали все обвинения.

*ИГ, Исламское государство — запрещенная в РФ террористическая организация