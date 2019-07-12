Ценные документы не пострадали при пожаре в российском Государственном архиве литературы и искусства, но размер ущерба еще предстоит выяснить, — сказали РИА в пресс-службе Росархива.

Пожар был в здании, где хранились документы госучреждений. Там нет личных фондов ни писателей, ни ученых, ни артистов. Впрочем, ущерб от пожара определит специальная комиссия. Как отмечает Интерфакс, помещение не было оснащено системой автоматического пожаротушения. В главном здании она установлена более года назад. В результате пожара погибших и пострадавших нет, сообщил начальник главного управления МЧС по Москве Сергей Желтов.

Из здания из-за сильного задымления эвакуировали около ста человек.