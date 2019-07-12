Московские суды продолжают штрафовать участников несогласованной акции в поддержку Ивана Голунова

Среди тех, кого привлекли к ответственности – известные журналист и политолог, а также те, кто во время шествия обедал в одном из заведений.

Самый большой штраф из тех, что сегодня назначали суды, достался муниципальному депутату и корреспонденту «Новой газеты» Илье Азару. Дорогомиловский суд согласился с доводами полиции о том, что журналист своим участием в митинге, создал помехи функционированию объектов транспортной инфраструктуры. Если быть точнее, в составе группы лиц блокировал выходы и входы из вестибюлей сразу шести станций метро, например, Лубянки и Чистых Прудов. Защита отметила, что рапорты написаны под копирку, с повтором ошибок и опечаток. Свидетелей суд запретил вызывать.

Стоит напомнить, что Азар был одним из инициаторов марша 12 июня, но за день до его проведения вышел из числа организаторов из-за неготовности согласовывать мероприятие с мэрией. Теперь ему предстоит заплатить 20 тысяч рублей.

По аналогичным административным статьям судят участников в Останкинском и Тимирязевском судах. В большинстве случае, заседание завершается не в пользу нарушителей. Их в основном штрафуют на 10 тысяч рублей. Не согласился с наказанием мундеп Ломоносовского района Кирилл Чиркин, который заявил, что был задержан во время прогулки по ярмарке «Времена и эпохи» на бульварах.

Москвич Александр Ланин в момент задержания обедал на Трубной площади, однако суд заявил, что показания росгвардейцев это опровергают. Среди оштрафованных оказалась политолог Марина Литвинович. Она за границей, в процессе, что впрочем не помешало судье завершить рассмотрение протокола за несколько минут, передает МБХ-Медиа.

В четверг из спецприемника после 10 суток ареста вышел Алексей Навальный, которого также судили за участие в акции 12 июня.