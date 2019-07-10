Зеленский предлагает распространить действие закона о люстрации на Петра Порошенко и его команду

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает распространить действие закона о люстрации на бывшего главу государства Петра Порошенко и его команду. Соответствующий законопроект внесен в Верховную Раду. Сейчас под ограничения попадают те, кто занимал высшие государственные посты в 2010-2014 годах, в том числе экс-президент Виктор Янукович. Кроме того, Зеленский предлагает прописать в законе возможность люстрации любого президента и спикера Верховной Рады без указания конкретного периода их работы.

Президент Украины уверен, что необходимо ввести ограничения в отношении его предшественника Петра Порошенко и чиновников, которые могут быть связаны с предыдущим режимом. Об этом Владимир Зеленский сказал в видеообращении на Facebook.

Предлагаю в перечень должностей, попадающих под люстрацию, добавить: президента Украины, всех народных депутатов Украины, председателя Верховной рады, членов правительства, генерального прокурора, главу СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, глав Государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководство оборонных предприятий, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года. Понимаю, это безнадежный диагноз. Бело-синие, красно-белые, оранжевые, бордовые, розовые… На самом деле они все одной масти. Им всем фиолетово.

Зеленский добавил, что ему не хватает цензурных слов для общения с чиновниками.

Законопроект Владимриа Зеленского о люстрации Петра Порошенко и его команды несостоятелен и не должен быть принят. Такое мнение в эфире «Эха» высказал журналист Николай Сванидзе.

Николай Сванидзе уверен, что для самого Владимира Зеленского неправильно начинать свой президентский срок с такой меры, как люстрация.