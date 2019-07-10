Путин обсудил с членами Совбеза России отношения с Киевом с учетом телефонного разговора с Зеленским

Президент Путин обсудил с членами Совбеза России отношения с Киевом с учетом телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, — сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он уточнил, что телефонный разговор состоялся по инициативе Киева. Путин и Зеленский обсудили ситуацию в Донбассе и обмен пленными. Это был первый контакт глав государств после избрания Зеленского. Сам факт этого разговора очень важен, — добавил Песков.



Переговоры Путина и Зеленского вызвали неоднозначную реакцию на Украине. В любом случае, они важны для Зеленского перед выборами в Верховную Раду, — сказал в эфире «Эха» украинский политолог Андрей Окара.

По оценке эксперта, Зеленский опередил Медведчука в разговоре о судьбе моряков, и если они будут освобождены, президент получит дополнительные очки на выборах в парламент.