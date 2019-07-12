В правительстве готовы отказаться от уничтожения изъятых санкционных продуктов

Такую инициативу поддержал вице-премьер Алексей Гордеев.

Изъятые продукты питания следует использовать по назначению после проведения необходимых анализов, считает вице-премьер. По мнению Алексея Гордеева, уничтожать продовольствие «в принципе неправильно», передает ТАСС. Чиновник также отметил, что это требует обсуждения «на будущее».

Судьба санкционных продуктов вновь стала активно обсуждаться после того, как в июне Роспотребнадзор выдвинул инициативу о введении запрета на уничтожение изъятых товаров. Идею также одобрил Президентский совет по правам человека, рекомендовавший правительству в том числе разрешить передавать санкционные продукты с истекающим сроком годности на благотворительные цели. Нашлись и критики инициативы – в частности, в Россельхознадзоре сочли ее непроработанной из-за того, что Роспотребнадзор не рассказал, как конкретно планируется использовать изъятые продукты.

На возникшее обсуждение уже отреагировали и в Кремле, подчеркнув, что пока речь идет лишь об экспертной дискуссии. По мнению властей, очень важно, чтобы санкционные продукты и дальше оставались таковыми и не превращались в «поле деятельности для злоупотреблений».

Запрет на импорт ряда продуктов из США, Евросоюза, Канады и других стран действует на протяжении пяти лет. Такой шаг стал ответом на введение санкций против России.