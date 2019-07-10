Басманный суд столицы на два месяца отправил под арест зампреда правления Пенсионного фонда России Алексея Иванова

Чиновника задержали накануне по подозрению в получении откатов за контракты от ведомства, в котором он работал.

Человек в джинсах и коричневой кожаной куртке в аквариуме зала судебных заседаний Басманного суда, казалось, сильно переживал, путался в юридической терминологии. Воду пил прямо из принесенной с собой пластиковой бутылки. В суде Иванов назвал себя патриотом России, напомнил, что является носителем государственной тайны и признался — всегда работал на благо страны, но оступился. Судья Наталия Дударь даже помогала Иванову в некоторых формулировках, касающихся его дальнейшей судьбы

Адвокаты не согласились с ходатайством следствия, которое попросило арест до 9 сентября и помещение в СИЗО Лефортово. При этом представитель Генпрокуратуры Дмитрий Демидов не увидел препятствий для того, чтобы поместить чиновника ПФР под домашний арест по месту его проживания в загородном доме в Балашихе. Чиновник работал в ПФР с ноября 2016 года, координировал внедрение и развития информационных технологий. При его участии велась работа над Единой системой социального обеспечения и системой федерального реестра инвалидов. По версии следствия, Иванов получил не менее 4 миллионов 400 тысяч рублей через посредника, которым являлся топ-менеджер IT-интегратора «Техносерв» Алексей Копейкин. Тот проходит подозреваемым в посредничестве во взяточничестве и тоже арестован до 9 сентября. Взятки давали неустановленные лица из числа бывших руководителей и акционеров «Техносерв». Кампанию в 1992-м основали братья Ананьевы, совладельцы «Промсвязьбанка». В прошлом году ее продали ВТБ и там заявили, что предыдущий менеджмент довел компанию «до предбанкротного состояния». Накануне Алексей Иванов написал заявление об отставке. В заседании была озвучена положительная характеристика, которую Иванову дал Антон Дроздов, руководитель Пенсионного фонда. Текст зачитал адвокат Анас Эльмурзаев на заседании в Басманном суде.

Примечательно, что Иванова задерживали не с поличным, а за день до этого он, по данным «Коммерсанта», написал заявление об отставке. По словам прокурора, Иванов сообщил обо всех, кто участвовал в преступной схеме и намерен сотрудничать со следствием. Тем не менее, судья вынесла решение в пользу содержания недавнего замглавы ПФР под стражей в течение как минимум двух месяцев. Защита не согласилась с избранной для него мерой пресечения.

Адвокат Анас Эльмурзаев добавил, что намерен обжаловать решение суда об аресте Алексея Иванова.

В «Техносерве» заявили, что сотрудничают со следствием и претензии к своему бывшему менеджменту связали с иным стилем руководства компании, который практиковался прежде.

Ранее члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы посещали Иванова в СИЗО. Претензий к условиям содержания у подследственного не было. Об этом «Эху» рассказал ответственный секретарь ОНК Иван Мельников.

Иван Мельников отметил, что в камере было много книг, а в отсутствие телевизора других занятий, кроме чтения, у сокамерников немного.

Коррупция в Пенсионном фонде связана с основной тенденцией всех государственных ведомств – распределением денежных потоков. Каждый, кто идет на высокие должности в этих ведомствах, берет на себя риск. Об этом в эфире «Эха» сказал журналист Олег Кашин.

Реакция общественности на арест высокопоставленного сотрудника Пенсионного фонда особенно острая из-за непопулярности последних нововведений в пенсионном законодательстве, отметил Олег Кашин.

Кроме замглавы Пенсионного фонда следует проверить всё ведомство целиком, в том числе, его руководителя. Об этом «Эху» рассказал директор фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

У ФБК есть информация о том, что глава Пенсионного фонда переоформил имущество на свою тещу. Это было сделано в последний день года, чтобы данные не могли фигурировать в декларациях, добавил Иван Жданов.

Коррупции подвержен не только Пенсионный фонд России, но и большинство остальных государственных ведомств. Методы распределения госзаказов вызывают сомнения в прозрачности их работы. Об этом «Эху» рассказал Руководитель Трансперенси Интернешнл-Россия в Санкт-Петербурге Дмитрий Сухарев.

Случай с задержанием замглавы ПФР – один из самых громких, но далеко не последний, считает Дмитрий Сухарев.