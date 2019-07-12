Украинские власти обжалуют приговор военнослужащему Виталию Маркиву

Об этом написал глава украинского МВД Арсен Аваков, назвав решение итальянского суда позорным. Маркив получил 24 года лишения свободы по обвинению в содействии убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли. Он и русский переводчик Андрей Миронов погибли в Донбассе в 2014-м году под минометным обстрелом.

Защита Маркива настаивает, что журналисты находились в зоне боевых действий без опознавательных знаков и стали жертвами перекрестного огня.