Bloomberg: Кремль может провести парламентскую реформу для сохранения у власти Владимира Путина

Кремль, по некоторым данным, может провести парламентскую реформу для сохранения у власти Владимира Путина. По словам двух источников агентства Bloomberg, нововведение будет заключаться в том, что долю депутатов, избираемых по партийным спискам, снизят с 50% до 25%. Всех остальных будут избирать по одномандатным округам. По сведениям Bloomberg, реформу проведут перед парламентскими выборами, запланированными на 2021 год. Она даст Путину полный контроль над Госдумой за три года до окончания срока его правления. Потенциально это может позволить ему сохранить власть, став премьер-министром с полномочиями, расширенными за счет полномочий президента.