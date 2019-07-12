СМИ: Подозреваемый в госизмене Александр Воробьев уволен с должности помощника уральского полпреда президента

Об этом ТАСС сообщил источник во власти. Ранее заместитель полномочного представителя Борис Кириллов говорил, что кадровое решение по арестованному будет принято в начале этой недели, однако никаких официальных заявлений так и не последовало. Тем не менее, информация в Воробьеве была удалена с сайта полпредства, он больше не значится в списке помощников.

О деталях уголовного дела в отношении Воробьева ничего не известно.