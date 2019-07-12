Компания Google признала, что нанимаемые ей подрядчики, могут прослушивать голосовые записи пользователей

Речь идет об обращениях, сделанных к помощнику Google Assistant. Google объяснила, что передает специалистам такие данные для совершенствования навыков голосового сервиса. При этом эксперты прослушивают лишь около двух десятых процента от всех таких записей.

Накануне бельгийская телекомпания VRT NWS сообщила, что Google прослушивает аудиозапросы пользователей на постоянной основе. Отмечалось, что в некоторых записях содержалась личная информация