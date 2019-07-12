Сбой в тестовом электронном голосовании в Москве не отразился на его итогах

Как сообщил заместитель председателя Общественной палаты Алексей Венедиктов, в основном была нарушена связь с принтером и видеоцентром. Голосование продолжалось для пользователей, но не для наблюдателей. По его словам, специалисты зафиксировали и отбили внутреннюю атаку. Нарушитель не смог войти в систему.

Эксперимент по дистанционному электронному голосованию будет реализован на выборах в Мосгордуму, которые пройдут 8-го сентября.