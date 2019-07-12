33-летний безработный москвич признан владельцем 136 миллионов рублей, похищенных из банка сотрудниками ФСБ – фигурантами дела о разбое. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Как утверждает потерпевший, он взял эти деньги в долг у знакомых и привез в банк, чтобы обменять на доллары по выгодному курсу. Деньги забрали люди в спецодежде без опознавательных знаков. Они показали постановление ФСБ о проведении оперативно-розыскных мероприятий. Потерпевший обратился в полицию и на следующий день, по результатам проверки, было возбуждено уголовное дело по статье «разбой в особо крупном размере».