Международный правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенным ученого Виктора Кудрявцева, которого обвиняют в госизмене. Кудрявцев не обладал секретными сведениями, передачу которых ему вменяют, — рассказал «Эху» представитель «Мемориала» Сергей Давидис.

По словам адвокатов, Кудрявцев страдает тяжелыми хроническими заболеваниями и сахарным диабетом. Кроме того, он перенес инфаркт. Как утверждает защита, в СИЗО обвиняемому не дают необходимые лекарства и не оказывают медицинскую помощь. Совет по правам человека при президенте просил смягчить меру пресечения Кудрявцеву.