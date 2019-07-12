Полпред президента Николай Цуканов поможет следствию в деле своего помощника, обвиненного в госизмене

Об этом чиновник заявил на встрече с депутатами в Екатеринбурге.

Арест Александра Воробьева шокировал его начальника. Сложившуюся ситуацию Цуканов назвал неприятной и брезгливой. Комментировать суть обвинений полпред президента в Уральском федеральном округе отказался, пока не будет решения суда.

Он также ушел от ответа на вопрос об увольнении Воробьева. На сайте вы всю информацию увидели, какая была, сказал чиновник журналистам. Цуканов пообещал, что аппарат полпреда окажет правоохранительным органам все необходимое содействие.

Арестованный Александр Воробьев около 10 лет работал на различных должностях в руководстве городов и правительства Калининградской области. С прошлого года возглавил аппарат Цуканова, став позже его помощником. По некоторым данным, Воробьев тайно собирал информацию с заседаний Совета безопасности и передавал ее польским спецслужбам.

Если Воробьева признают виновным в государственной измене, ему грозит длительное тюремное заключение.